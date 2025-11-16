Mujer encuentra a su hermano asesinado en una vivienda de Puerto Viejo, Sarapiquí

Un hombre fue hallado sin vida dentro de una vivienda en Sarapiquí. (Imagen con fines ilustrativos)

Un hombre fue asesinado, la mañana de este domingo, dentro de una vivienda ubicada en Puerto Viejo de Sarapiquí, en Heredia.

En apariencia, la mujer que encontró la escena afirmó a las autoridades que habían matado a su hermano hiriéndolo con un puñal en el cuello. Cuando la Policía se apersonó al lugar, hallaron al hombre sin vida.

El presunto homicida ya habría sido identificado por lo que las autoridades se encuentran tras su rastro. El caso será investigado para determinar el móvil del crimen.