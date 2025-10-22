Sucesos

OIJ identifica a hombre asesinado a balazos en la entrada del puente del Saprissa

Adulto mayor fue interceptada por sujetos en motocicleta, quienes le dispararon en al menos cinco ocasiones

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Hombre fue asesinado a balazos en la Ruta 32
Hombre fue asesinado a balazos sobre Ruta 32, en un punto cercano al puente Ricardo Saprissa Aymá. Foto: (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Asesinato puente SaprissaOIJ HerediaHomicidio Santo DomingoAdulto mayor asesinado
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.