OIJ identifica a hombre asesinado a balazos en la entrada del puente del Saprissa

Hombre fue asesinado a balazos sobre Ruta 32, en un punto cercano al puente Ricardo Saprissa Aymá. Foto:

La Cruz Roja Costarricense y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificaron al hombre asesinado a balazos, la tarde de este martes, en las cercanías del puente Ricardo Saprissa Aymá, sobre la ruta 32, en el sentido San José–Limón.

Se trata de un adulto mayor de 74 años, identificado preliminarmente con el apellido Azofeifa, quien recibió, al menos, cinco impactos de bala.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 p. m., en Santo Tomás, de Santo Domingo de Heredia, cuando la víctima viajaba en un vehículo particular.

De acuerdo con versiones iniciales recopiladas por socorristas y agentes judiciales, el adulto mayor fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en motocicleta, quienes habrían abierto fuego en al menos cinco ocasiones, causándole la muerte en el sitio.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que, a su llegada, el conductor ya no presentaba signos vitales, producto de las heridas por arma de fuego.

La escena quedó bajo custodia de oficiales de Fuerza Pública y agentes del OIJ, quienes se encargaron de la recolección de indicios balísticos y de levantar el cuerpo para su traslado a la Morgue Judicial, donde se practicará la autopsia.

El OIJ informó que la investigación se mantiene abierta para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.