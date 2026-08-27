Sucesos

OIJ halla en una fosa cuerpo que sería de hombre desaparecido desde el 14 de agosto en Limón

El fallecido sería un hombre de apellido Salazar, de 38 años, que habría sido asesinado por el mismo grupo criminal al que pertenecía, según el OIJ

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Por Cristian Mora

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OIJ hallacuerpo en Limón de hombre desaparecido
Agentes del OIJ localizaron un cuerpo dentro de una fosa en el patio trasero de una estructura tipo búnker allanada este jueves en Pacuare de Limón. (Reiner Montero/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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