OIJ halla en una fosa cuerpo que sería de hombre desaparecido desde el 14 de agosto en Limón

Agentes del OIJ localizaron un cuerpo dentro de una fosa en el patio trasero de una estructura tipo búnker allanada este jueves en Pacuare de Limón.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizaron la mañana de este jueves el cuerpo de un hombre dentro de una fosa ubicada en el patio trasero de una estructura tipo búnker, durante una serie de allanamientos realizados en Pacuare de Limón.

De manera preliminar, el OIJ indicó que se trataría el cuerpo de un hombre de apellido Salazar, de 38 años, quien fue reportado como desaparecido el pasado 14 de agosto.

Salazar había sido visto por última vez en Pacuare Viejo, Limón, precisamente en la zona donde este jueves se desarrollan las diligencias judiciales.

Según la investigación preliminar del OIJ, el hombre habría sido asesinado presuntamente por integrantes del mismo grupo criminal al cual aparentemente pertenecía, con presencia en la zona de Pacuare.

El hallazgo ocurrió durante al menos tres allanamientos que agentes de la Delegación Regional del OIJ de Limón realizan desde horas de la madrugada. Las diligencias se desarrollan en dos estructuras tipo búnker y una vivienda.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo en Pacuare, Limón, de un hombre desaparecido desde el 14 de agosto. (OIJ/Cortesía)

Fue en el patio trasero de uno de esos búnkeres donde los agentes encontraron la fosa con el cuerpo.

A esta hora, los investigadores se encuentran finalizando los allanamientos y realizando la extracción del cuerpo.

El caso continua en investigación por parte de la Policía Judicial.