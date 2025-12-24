OIJ halla a dos adultos mayores muertos en Pavas

Los fallecidos, de apellido Gómez, de 68 y 98 años, no presentaban heridas visibles (imagen con fines ilustrativos). Foto:

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó, la mañana de este miércoles, el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos adultos mayores en Pavas.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hombres fueron identificados con el apellido Gómez, de 68 y 98 años.

Al llegar al sitio, los agentes confirmaron que ninguno de los fallecidos presentaba heridas visibles, por lo que, hasta el momento, el caso se maneja como una muerte en investigación.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial, en San Joaquín de Flores, donde se les practicará la autopsia respectiva.