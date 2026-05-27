Sucesos

OIJ golpea a Los Paveños por homicidio y desaparición, mientras un cabecilla suma más de cuatro años en fuga

Tres presuntos miembros de esta estructura criminal fueron detenidos este martes durante cuatro allanamientos. Un presunto cabecilla permanece prófugo

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Por Natalia Vargas
Allanamiento los Paveños
El OIJ puso en marcha cuatro allanamientos en la Guácima, Alajuela. (OIJ/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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