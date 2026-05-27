OIJ golpea a Los Paveños por homicidio y desaparición, mientras un cabecilla suma más de cuatro años en fuga

Desde hace más de 10 años, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le sigue los pasos a Los Paveños, una organización criminal que nació en Pavas, distrito capitalino y luego se extendió a diferentes puntos del país, incluída La Guácima, en Alajuela.

Con el paso del tiempo, esas células que operan fuera de la barriada josefina también se les identifica como Los Paveños y a todos se les investiga por ventas de droga y múltiples homicidios.

Pese a varios golpes de las autoridades, al menos un cabecilla de estas estructuras lleva ya cuatro años y medio en fuga, pero aún entonces, continúan cayendo presuntos miembros.

La mañana de este martes, agentes judiciales confirmaron la captura de tres sujetos que estarían vinculados con una célula de banda, afincada en Alajuela, y que habrían sido los responsables de una privación de libertad y el posterior asesinato de un joven de apellido González, de 36 años, cuyo cuerpo lanzaron a un río en noviembre del 2025.

Además, los sujetos estarían involucrados en la desaparición de otro muchacho, que en apariencia habría sido asesinado, pero su cuerpo nunca apareció.

Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que el homicidio de González habría sucedido después de que los detenidos lo interceptaran a él y otros dos hombres por una presunta disputa en la que medió la venta de drogas.

: OIJ detuvo a dos presuntos miembros de la banda Los Paveños en Alajuela. Ambos figuran como sospechosos de participar en la privación de libertad y homicidio de un joven en noviembre del año anterior.

Más tarde, habrían trasladado a las víctimas hacia un río cercano en La Guácima, donde ejecutaron al muchacho. Su cuerpo apareció entre piedras la mañana del 10 de noviembre del 2025, dos días después del asalto. La segunda víctima logró escapar, pero el tercer hombre permanece desaparecido hasta la fecha. Su identidad no fue divulgada.

Soto explicó a este medio que Los Paveños son grupos que han tenido muchas variantes, pues este es el nombre que se le da a personas provenientes de Pavas que se trasladan hacia otros sitios.

Estas organizaciones, dice, no cuentan con un único cabecilla, debido a que no es grupo consolidado, sino grupos de oriundos de este distrito josefino que llegan a otros sectores y entonces comienzan a emerger liderazgos independientes.

El promotor de esta especia de estructura, de acuerdo con el jefe policial, fue un hombre identificado como Toruño, asesinado en diciembre del 2017.

Este martes, durante cuatro allanamientos en el barrio Los Pinos, en la Guácima, se confirmó la detención de Villarreal, de 21 años, y Pineda, de 22.

Tres sospechosos fueron detenidos. (OIJ/Cortesía)

Ellos son sospechosos de participar en el homicidio de González y habrían infringido la Ley de Psicotrópicos. El tercer detenido fue identificado como Pastran, de 25 años, y también estaría vinculado con una infracción a esa misma norma.

Durante el operativo, agentes judiciales decomisaron dos motocicletas con denuncia por robo, 1.636 dosis de crack, 60 presentaciones de marihuana, un revólver calibre 38, una pistola calibre 45, dos pistolas calibre 9 milímetros, municiones, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

La Policía Judicial decomisó 1.636 dosis de crack. (OIJ/Cortesía)

Un cabecilla en fuga y siete asesinatos más

Esta no es la primera vez que las autoridades intervienen esta estructura criminal. En noviembre del 2021, el OIJ puso en marcha 16 allanamientos para desarticular a la organización y se reportó la captura de 14 presuntos integrantes, de entre 19 y 42 años.

En ese entonces a la agrupación se le atribuía la comisión de siete asesinatos entre el 2017 y el 2021, así como una tentativa de homicidio y dos asaltos en ese mismo periodo.

Los tres sospechosos guardaban armamento en sus viviendas. (OIJ/Cortesía)

La identidad de uno de los presuntos cabecillas de esta organización criminal trascendió justo después de que concluyó ese operativo policial, cuando la policía confirmó que se había fugado.

Se trata de un sujeto de apellidos Vanegas Castro, alias Hiena, descrito en ese momento por la Policía Judicial como violento y muy agresivo. Este prófugo dio sus primeros pasos en una agrupación domiciliada en San José, la cual fue desestructurada.

En medio de esa circunstancia, se habría movilizado a San Rafael de Alajuela, y ahí encontró tierra fértil para conformar su propia banda.

A finales del 2021, el OIJ informó que fue este sujeto quien maniató, amordazó y asesinó a un joven de 24 años, de apellido Picado, cuyo cuerpo fue localizado en una cuneta de la ruta 27, a su paso por la Guácima, Alajuela.

Los agentes del OIJ detuvieron a dos hombres que serían parte de Los Paveños, este martes durante cinco registros en el barrio Los Pinos de La Guácima de Alajuela. (OIJ/OIJ)

Posteriormente, luego de poco más de un año de calma, comenzó una seguidilla de crímenes que llevaron a los operativos y que estarían vinculados con Los Paveños. El primero de ellos se reportó en junio del 2019, cuando Johan Quintero Zamora, de 22 años, fue asesinado en el parqueo de un supermercado en San Rafael, también en Alajuela.

El muchacho, quien tenía antecedentes judiciales por robo agravado y desobediencia a la autoridad, recibió varios disparos y pereció en el lugar.

En diciembre del 2019, el cadáver de Michael Briceño Baltodano, de 37 años fue localizado envuelto en una cobija en Turrúcares. Desde su muerte, transcurrieron cuatro meses para la comisión de otro asesinato y, en esta ocasión, la víctima fue Jonan Obed Herrera Talavera, de 29 años, quien viajaba en motocicleta por el poblado del Roble de San Antonio, Alajuela, el 29 de abril del 2020, cuando fue asesinado.

A esta banda criminal también se le señalaba entonces por una balacera en Villa Esperanza de Pavas, San José, la cual cobró la vida de Axel Jafet Blanco Murillo, de 21 años, el 8 de setiembre del 2020. Ese año finalizó con el crimen de Greivin Marín Reyes, de 23 años, quien fue encontrado en diciembre del 2020 enterrado en las Vueltas de la Guácima.

El último homicidio fue el de Wilson Omar Becerra Villamizar, de 27 años, quien se encontraba en una barbería de San Rafael de Alajuela cuando fue asesinado por dos sujetos, el 8 de enero del 2021.

Las pugnas y asesinatos ejecutados por esta banda trascendieron las calles y se reportaron incluso dentro de La Reforma, en Alajuela. El 13 de octubre del 2012, un reo de apellidos Peña Quesada, de 32 años, fue asesinado de varias heridas de arma blanca en el ámbito B de la prisión, cuando reos vinculados a Los Paveños y a otro grupo denominado los Viejos, se enfrentaron.