OIJ detiene a tres sospechosos por asesinato frente a barbería en Puntarenas

Los sospechosos fueron detenidos en San José, Guanacaste y Puntarenas.

Tres hombres de entre 19 y 35 años fueron detenidos como sospechosos de participar en el asesinato de un hombre ocurrido en diciembre de 2025 frente a una barbería en Fray Casiano, Puntarenas.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las capturas se realizaron mediante un allanamiento en Puntarenas, así como en vía pública en Guadalupe (San José) y Santa Cruz (Guanacaste) durante la tarde de este martes 17 de marzo.

Los implicados fueron identificados con los apellidos:

Leal, de 19 años (detenido en Santa Cruz).

Seas, de 35 años (detenido en Guadalupe).

Chavarría, de 23 años (detenido en Puntarenas).

El caso

De acuerdo con el informe de la Policía Judicial, el homicidio tuvo lugar el 2 de diciembre de 2025, alrededor de las 3 p. m. Ese día, un grupo de personas se encontraba en las afueras de una barbería cuando los sospechosos llegaron en motocicleta y dispararon en reiteradas ocasiones.

Como resultado del ataque, falleció un hombre de apellido Chacón, de 35 años, y otras cinco personas resultaron heridas.

Tras meses de diligencias, los agentes lograron individualizar a los presuntos autores.

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, explicó que el móvil del ataque sería una disputa por drogas.

“Importante indicar que este evento en que fallece la persona viene de circunstancias relacionadas con asuntos de ajustes de cuentas por temas de drogas que se realizan por parte de algunos grupos criminales en esta localidad”, explicó Muñoz.

Otros detenidos por drogas

Durante las diligencias también se detuvo a un hombre de apellido Castellón, de 19 años, y a una mujer de apellido Araya, como sospechosos de infracción a la Ley de Psicotrópicos.

Según Muñoz, ambos casos están vinculados a hallazgos surgidos durante los operativos relacionados con narcotráfico.

Agentes judiciales decomisaron varias dosis de droga y otras evidencias durante el allanamiento. (OIJ/OIJ)

En los operativos se decomisaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y dosis de aparente droga.

Los cinco detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.