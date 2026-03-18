Sucesos

OIJ detiene a tres sospechosos por asesinato frente a barbería en Puntarenas

El OIJ capturó a tres hombres vinculados con un mortal ataque frente a una barbería en Fray Casiano que dejó un fallecido y cinco heridos por temas de drogas

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Por Yucsiany Salazar
Los sospechosos fueron detenidos en San José, Guanacaste y Puntarenas.
Los sospechosos fueron detenidos en San José, Guanacaste y Puntarenas. (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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