OIJ detiene a sospechosos de asesinar a un joven en Alajuelita

Tres personas fueron detenidas como sospechosas de participar en el homicidio de un joven de 26 años, de apellido García, en enero del 2025, en Alajuelita.

La sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) precisó que las aprehensiones se llevaron a cabo en los cantones de Alajuelita y Desamparados y en barrio González Lahmann, en San José.

Los detenidos fueron identificados como un hombre de apellido Solera, de 28 años; Morales, de 22; y una mujer de apellido Barrios, de 27 años. De acuerdo con el OIJ, una cuarta persona, de apellido ⁠Sequeira, de 20 años, también estaría implicada, pero ya está recluida en un centro penitenciario.

La Policía Judicial dio a conocer que logró identificar a estos sospechosos a raíz de una serie de investigaciones y detenciones que se ejecutaron el 30 de enero del año anterior, tan solo siete días después del asesinato.

En ese entonces, se pusieron a disposición del Ministerio Público un hombre de apellido Aguilar, de 23 años; Logo, de 24; y Hernández, de 22 años.

Los hechos por los cuales estas personas permanecen privadas de libertad ocurrieron durante la madrugada, cuando García se encontraba en la vía pública. En ese momento, dos sujetos en motocicleta lo habrían abordado y le dispararon en repetidas ocasiones.

Aunque logró huir y esconderse, la víctima falleció antes de llegar a la clínica Solón Núñez, hacia donde lo trasladaron en un vehículo particular.

De acuerdo con la Policía Judicial, en este mismo ataque armado resultó herido un adulto mayor de 69 años, quien recibió un disparo en los glúteos mientras descansaba en su casa.

En ese momento, el homicidio de García se sumó a una lista de víctimas de una ola de violencia que se extendía por el cantón de Alajuelita. En tan solo cuatro días, cinco personas habían fallecido y siete habían resultado heridas en ataques armados.