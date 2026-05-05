Sucesos

OIJ detiene a sospechosos de asesinar a un joven en Alajuelita

En el ataque armado resultó herido un adulto mayor, quien recibió un balazo cuando estaba descansando en su casa

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Por Natalia Vargas
Detenidos por homicidio en Alajuelita
Detenidos por homicidio en Alajuelita (OIJ/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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