OIJ detiene a sospechosos de asesinar a balazos a joven que caminaba a comprar pan con su pareja en La Unión

Dos hombres fueron detenidos por el homicidio de un hombre de 27 años en La Unión.

Dos hombres quedaron detenidos, la mañana de este lunes, como sospechosos de asesinar a un joven de 27 años, de apellido López, quien fue abatido a tiros en San Rafael de La Unión, Cartago, en noviembre del 2025.

El Organismo de Investigación Judicial ejecutó dos allanamientos para dar con los sospechosos. Uno de ellos, de 22 años, fue aprehendido en el barrio Alto de San Blas, el otro, de 25 años, cayó en un operativo en el centro del distrito de Tres Ríos.

El hecho ocurrió pasadas las 6:30 a. m. del 19 de noviembre. En apariencia, la víctima caminaba junto a su pareja, rumbo a una pulpería para comprar pan, cuando fue interceptado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

Sin mediar palabra, le dispararon en múltiples ocasiones y López recibió impactos en el tórax, el muslo izquierdo y el brazo derecho.

Los vecinos, alarmados por los gritos de la pareja, salieron a la calle y llamaron al 911. La Cruz Roja lo trasladó primero a la clínica de La Unión y luego al Hospital Max Peralta, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

En ese momento, el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente y la Policía Judicial puso en marchas las pesquisas del caso.