Sucesos

OIJ detiene a sospechosos de asesinar a balazos a joven que caminaba a comprar pan con su pareja en La Unión

Los hechos ocurrieron en noviembre del 2025

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Dos hombres fueron detenidos por el homicidio de un hombre de 27 años en La Unión.
Dos hombres fueron detenidos por el homicidio de un hombre de 27 años en La Unión. (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
homicidioLa Unión
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.