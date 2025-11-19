Sucesos

Joven muere a balazos cuando iba a comprar pan con su pareja en La Unión

Hombre murió en el hospital por múltiples heridas

Por Sebastián Sánchez y Keyna Calderón
06/03/2023 Concepción de Tres Ríos. Homicidio dentro de locales comerciales, 150 metros al este del templo católico, frente a Palí. Oficiales de la Fuerza Pública y del OIJ trabajan en la custodia de la escena.
Un hombre fue asesinado a balazos en San Rafael de La Unión, Cartago. (Rafael Pacheco Granados)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

