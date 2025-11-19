Joven muere a balazos cuando iba a comprar pan con su pareja en La Unión

Un hombre fue asesinado a balazos en San Rafael de La Unión, Cartago.

Un hombre de 27 años, de apellido López, murió este miércoles luego de ser atacado a balazos en San Rafael de La Unión, Cartago.

El hecho ocurrió pasadas las 6:30 a. m. En apariencia, la víctima caminaba junto a su pareja rumbo a una pulpería para comprar pan.

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos que viajaban en una motocicleta se le habrían acercado y, sin mediar palabra, le dispararon en múltiples ocasiones. López recibió impactos en el tórax, el muslo izquierdo y el brazo derecho.

Los vecinos, alarmados por los gritos de la pareja, salieron a la calle y llamaron al 911. La Cruz Roja lo trasladó primero a la clínica de La Unión y luego al Hospital Max Peralta, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene el caso en investigación para determinar el móvil y dar con los responsables.

