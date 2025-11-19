OIJ debió usar retroexcavadora para entrar a ‘búnker’; sospechoso lanzó droga al techo de la casa vecina

Un hombre de 25 años fue detenido durante un allanamiento a presunto "bunker" en San Carlos.

Un operativo antidrogas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió allanar por cuarta ocasión una vivienda tipo “búnker” utilizada presuntamente para la venta de droga, en Santa Fe de Aguas Zarcas, San Carlos.

Durante la intervención, realizada a las 2 de la tarde de este miércoles, 150 metros norte de la oficina del acueducto, fue detenido un hombre de apellido Martínez, de 25 años y nacionalidad nicaragüense, quien se encontraba dentro del inmueble al momento del ingreso policial y era supuestamente el objetivo a detener.

Debido a que la propiedad contaba con doble portón de seguridad, los oficiales tuvieron que utilizar una retroexcavadora para abrir paso y lograr el ingreso.

En el sitio, las autoridades hallaron evidencia importante relacionada con la actividad ilícita, incluso decomisaron droga que el sospechoso lanzó al techo de una casa vecina.

Según la información preliminar, la casa quedó decomisada a la orden de la Fiscalía, que posteriormente definirá su demolición.

En el allanamiento, también participaron oficiales de la Fuerza Pública, Policía Municipal, Unidad Canina Municipal y agentes de DIAC, quienes aseguraron la zona y ejecutaron la orden judicial.

Martínez quedó detenido a la orden de la Fiscalía.