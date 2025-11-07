Sucesos

OIJ detiene a sospechoso de trasiego de droga cerca de la terminal de buses del Atlántico, en San José

El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Aguilar fue sorprendido con cinco paquetes de marihuana. Foto OIJ.
Aguilar fue sorprendido con cinco paquetes de marihuana. Foto OIJ. (OIJ/Aguilar fue sorprendido con cinco paquetes de marihuana. Foto OIJ.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJSan Josédrogadinero en efectivoLey de Psicotrópicos
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.