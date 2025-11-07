OIJ detiene a sospechoso de trasiego de droga cerca de la terminal de buses del Atlántico, en San José

Agentes de la Sección Especializada Antidrogas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este jueves, en San José, a un hombre de apellido Aguilar, de 21 años, sospechoso de infringir la Ley de Psicotrópicos.

Según informó la Policía Judicial, los investigadores recibieron una alerta sobre un posible trasiego de droga que se realizaría en las inmediaciones de la parada de buses al Atlántico, en el centro de la capital. Los agentes ubicaron al sospechoso y procedieron a abordarlo.

Durante la intervención, decomisaron cinco paquetes de supuesta marihuana y una cantidad no precisada de dinero en efectivo.

El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.