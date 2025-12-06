OIJ detiene a sospechoso de robos en centros educativos; así resolvió el juez medidas cautelares

El OIJ detuvo a un sujeto que presuntamente robaba en escuelas de la zona norte.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Upala detuvo este jueves a un hombre de apellido Leiva, de 36 años, sospechoso de cometer robo agravado.

El sujeto cayó durante un allanamiento en Cuatro Bocas de Aguas Claras, en ese cantón.

Según el informe preliminar, desde mayo de este año se recibieron varias denuncias por sustracciones en diferentes centros educativos de la zona. A partir de esas alertas, los agentes iniciaron labores de investigación que permitieron identificar a Leiva y vincularlo, presuntamente, con al menos seis causas relacionadas con estos robos.

Durante el allanamiento, dirigido por el Ministerio Público, se ubicaron varios bienes que coincidían con los reportados como robados por las instituciones educativas; entre ellos, una computadora portátil, una motoguadaña, abanicos y una plancha de vapor. Los artículos fueron devueltos a los centros afectados, mientras que el resto de la evidencia quedó bajo custodia para verificación.

Este viernes se realizó la audiencia de medidas cautelares, en la que se impuso seis meses de prisión preventiva al sospechoso.