OIJ busca a sospechosos de asesinar y calcinar a un hombre en Guanacaste

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca a los sospechosos del homicidio de un hombre de apellido Navarrete, quien fue hallado sin vida y calcinado, en julio pasado, en Santo Domingo de Belén, Carrillo, Guanacaste.
El OIJ pidió a la ciudadanía aportar cualquier información de forma confidencial, señalando que esos datos son clave para esclarecer el caso y dar con los sospechosos.
Quienes tengan información pueden llamar al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.