OIJ detiene a pareja por homicidio tras fallida venta de armas

El OIJ de Limón allanó tres propiedades como parte de una investigación por el asesinato de un hombre identificado como Jimmy Moraga Parajeles, de 43 años.

26 días después de que un hombre fuera asesinado en su propia casa, tras una fallida negociación por la venta de un arma, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón detuvieron a una pareja sospechosa de cometer el crimen.

Los oficiales allanaron tres viviendas en Limón 2000 y Limoncito para detener a un hombre de apellido Urbina, de 34 años, y una mujer de apellido Mendieta, de 29 años, relacionados con el homicidio de Jimmy Moraga Parajeles, de 43 años, ocurrido el 1 de noviembre en barrio Santa Eduviges, en el centro de Limón.

Omar Brenes, de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, explicó que los hechos se dieron cuando las víctimas estaban tomando licor. “El hoy occiso, junto con una femenina, luego llaman a otra persona aparentemente para negociar unas armas y llega en compañía de una femenina en un vehículo; en apariencia, ahí se da una trifulca, algún tipo de enfrentamiento”, detalló.

Según Brenes, “el hoy detenido saca un arma de fuego, hace un disparo, hiere a la persona ofendida en la pierna, le hace una perforación de las arterias quedando fallecido en el sitio del suceso”.

El oficial explicó que los agresores se dieron a la fuga en el vehículo y dejaron un rastro de sangre. Esto permitió determinar que tanto este hombre como su acompañante serían las personas relacionadas con el homicidio.

Brenes agregó que, posterior al disparo mortal, el sospechoso Urbina hizo varias detonaciones afuera de la casa. “Impacta la vivienda, se monta el vehículo y se retira del lugar”, señaló.

Según trascendió, la pareja también estaría relacionada con el asesinato de un mujer cuyo cuerpo calcinado lo abandonaron en un refrigeradora cerca del botadero de basura de Limón, el 10 de noviembre.

Consultado sobre ese caso, Brenes respondió que se encuentra en investigación. “Lo que nos ocupa el día de hoy es solo el tema del homicidio de esta persona de apellido Moraga; el otro homicidio lo estamos investigando”, concluyó.

Los detenidos ahora afrontan cargos por homicidio calificado y están a la orden de la Fiscalía de Limón.