Sucesos

OIJ detiene a pareja por homicidio tras fallida venta de armas

También, se investiga si sospechosos habrían calcinado a una mujer

EscucharEscuchar
Por Christian Montero y Reiner Montero
El OIJ de Limón allanó tres propiedades como parte de una investigación por el asesinato de un hombre identificado como Jimmy Moraga Parajeles, de 43 años.
El OIJ de Limón allanó tres propiedades como parte de una investigación por el asesinato de un hombre identificado como Jimmy Moraga Parajeles, de 43 años. (Foto: Reiner Monter/Foto: Reiner Montero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Urbina Mendieta homicidio Jimmy Moraga Santa EduvigesOIJ Limón detención homicidio negocio armasLimón 2000 Limoncito allanamientos homicidio Limón
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.