OIJ detiene a pareja por asaltos y agresiones en San Carlos; una de las víctimas es un menor de edad

Los detenidos por el OIJ fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público para que se les determine su situación jurídica.

Tras varias denuncias por agresiones físicas, amenazas con arma de fuego y robo de pertenencias en Aguas Zarcas de San Carlos, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron una vivienda y detuvieron a un hombre de 28 años y a una mujer de 20 como sospechosos de participar en estos hechos.

La intervención se realizó a las 4 a. m. de este miércoles 13 de mayo en una casa ubicada en Cerro Cortés.

El principal sospechoso es un hombre de apellido Bustos, quien, según la investigación preliminar, estaría vinculado con al menos cuatro causas cometidas en perjuicio de vecinos del distrito sancarleño.

Junto a él, se capturó a una mujer de apellido Montalbán, quien figura como presunta coautora en una causa de agresión contra un menor de edad.

Durante el operativo, los agentes judiciales decomisaron teléfonos celulares y otros indicios importantes para la investigación.