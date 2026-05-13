Sucesos

OIJ detiene a pareja por asaltos y agresiones en San Carlos; una de las víctimas es un menor de edad

Agentes del OIJ detuvieron a a los sospechosos tras un allanamiento en Aguas Zarcas.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Los detenidos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público para que se les determine su situación jurídica.
Los detenidos por el OIJ fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público para que se les determine su situación jurídica. (OIJ/OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJCapturaAgresionesSan Carlos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.