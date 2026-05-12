Crímenes

OIJ solicita ayuda para identificar a sospechosos de asesinar con un tubo a adulto mayor en el Ministerio de Salud (video)

El OIJ difundió un video del ataque contra un hombre de 66 años. Los sospechosos viajaban en una moto Honda Hornet verde y gris.

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Por Yucsiany Salazar
La víctima, de apellido Montero, de 66 años, murió en el hospital horas después de su ingreso.
La víctima, de apellido Montero, de 66 años, murió en el hospital horas después de su ingreso. (OIJ/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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