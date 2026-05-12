OIJ solicita ayuda para identificar a sospechosos de asesinar con un tubo a adulto mayor en el Ministerio de Salud (video)

La víctima, de apellido Montero, de 66 años, murió en el hospital horas después de su ingreso.

Un hombre de apellido Montero, de 66 años, fue asesinado a golpes mientras estaba en las gradas de las instalaciones del Ministerio de Salud, en San José, la noche del 20 de abril de este año. Por este caso, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con los sospechosos del crimen.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron a las 11:57 p. m. cuando los sujetos llegaron a bordo de una motocicleta Honda Hornet 160cc color verde con gris.

Un video divultado por el OIJ muestra que el acompañante se bajó de la motocicleta con un tubo metálico y, sin mediar palabra alguna con la víctima, -que estaba sentado en las gradas- lo atacó por un poco más de un minuto y se dio a la fuga.

Montero fue llevado al hospital San Juan de Dios, pero falleció horas después de su ingreso. La Policía Judicial precisó que el cuerpo del adulto mayor tenía múltiples fracturas en el cráneo y lesiones a lo interno de la cabeza.

Tras realizar las diligencias de investigación, los agentes de la Sección de Homicidios dieron con el dato de que los sospechosos salieron desde Los Guido, en Desamparados, a eso de las 11:25 p. m. y regresaron alrededor de las 12:10 a. m., luego de que ocurrió el ataque a la víctima.

“Le pedimos a la ciudadanía que las personas que tengan información al respecto de estos hechos se comuniquen de forma confidencial con nosotros”, indicó Michael Soto, director a.i. del OIJ.

Si usted tiene datos que permitan identificar a los responsables, puede comunicarse a la línea confidencial 800-8000-645 o al correo cicooij@poder-judicial.go.cr.