OIJ detiene a hombre vinculado con presuntas amenazas con arma de fuego

La mañana de este martes, a las 6 a. m., el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón ejecutó un allanamiento en el sector de Cangrejos, que culminó con la detención de un hombre de 57 años, de apellido Bell, aparentemente vinculado a un caso de amenazas con arma de fuego, ocurrido el pasado 22 de setiembre, en la zona de La Bocana.

Según informó el OIJ, aquel día el sospechoso llegó hasta el lugar conocido como La Bocana y se le acercó a un hombre.

Aparentemente, disparó contra el suelo, indicándole que debía retirarse y que no quería verlo más en el área. Posteriormente, el sospechoso se retiró del sitio.

Tras investigaciones realizadas por los agentes judiciales, Bell fue identificado como el responsable del hecho.

En el operativo de este martes en la casa de Bell participaron también agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica del OIJ, quienes ingresaron a la vivienda del sospechoso y lograron decomisar un arma de fuego.

El OIJ detalló que la revisión de la vivienda continúa y, una vez finalizado el operativo, el detenido quedará a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.