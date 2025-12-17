Sucesos

OIJ detiene a dos sospechosos por homicidio de hombre en pizzería de Orotina este martes

Homicidio de un trabajador de 35 años ocurrió este martes cuando fue atacado a balazos dentro de una pizzería en el centro del cantón

Por Juan Fernando Lara Salas
Allanamientos en Guápiles
Agentes del OIJ realizaron un allanamiento en Barrio Nuevo de Orotina, donde detuvieron a dos sospechosos del homicidio ocurrido dentro de una pizzería del centro del cantón. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

