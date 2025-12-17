OIJ detiene a dos sospechosos por homicidio de hombre en pizzería de Orotina este martes

Agentes del OIJ realizaron un allanamiento en Barrio Nuevo de Orotina, donde detuvieron a dos sospechosos del homicidio ocurrido dentro de una pizzería del centro del cantón. Fotografía:

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Orotina investigan el homicidio de un hombre de apellido Gutiérrez, de 35 años, ocurrido la tarde de este martes en el centro de ese cantón alajuelense. Por ese caso, fueron detenidos ayer mismo dos hombres.

Según la información preliminar del OIJ, la víctima presentaba al menos siete heridas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

El ataque se registró pasada la 1 p. m., dentro de una pizzería de la zona, donde el hombre se encontraba trabajando.

La versión inicial indica que dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y, aparentemente, desde el exterior del establecimiento, dispararon en reiteradas ocasiones contra Gutiérrez.

Tras el ataque, el herido fue trasladado primero al Hospital de Orotina y posteriormente remitido al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, donde fue declarado fallecido horas después.

Allanamiento y detenciones

Como parte de la investigación, los agentes judiciales realizaron luego un allanamiento la tarde del mismo martes, alrededor de las 4 p. m., en una casa ubicada en Barrio Nuevo, en Orotina.

Durante el operativo, el OIJ detuvo a dos hombres sospechosos de participar en el homicidio: uno de apellido Sandi, de 24 años, y otro de apellido Fallas, de 38 años.

En la vivienda, los investigadores decomisaron teléfonos celulares, un casco para motociclista, pasamontañas y droga tipo cocaína y marihuana, los cuales serán analizados como parte del proceso judicial.

Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica en las próximas horas.

El cuerpo de Gutiérrez fue remitido a la Medicatura Forense para la autopsia correspondiente, mientras que el OIJ mantiene las investigaciones en curso para esclarecer por completo los hechos y determinar el móvil del crimen.