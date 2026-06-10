Sucesos

OIJ detiene a dos personas en operativo contra legitimación de capitales y tráfico de drogas

Cartago, Desamparados y residencial Trejos Montealegre, Escazú

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Por Libia Solano Meza
OIJ realiza allanamientos en San José, Escazú y Desamparados.
En los operativos en Cartago, Desamparados y el residencial Trejos Montealegre han decomisado dinero, joyas y vehículos de alta gama. (OIJ/OIJ)







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OIJAllanamientosLegitimación de capitales.
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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