OIJ detiene a dos personas en operativo contra legitimación de capitales y tráfico de drogas

En los operativos en Cartago, Desamparados y el residencial Trejos Montealegre han decomisado dinero, joyas y vehículos de alta gama.

​El Organismo de Investigación Judicial detuvo a dos personas tras cuatro allanamientos en Cartago, Desamparados y el residencial Trejos Montealegre de Escazú, por tráfico de drogas y legitimación de capitales.

Michael Soto, director a.i. del OIJ, explicó que en los operativos llevados a cabo por la Oficina Especializada Contra el Crimen Organizado decomisaron dinero, joyas y vehículos de alta gama, además de hacer anotaciones sobre varias propiedades.

Allanamientos del OIJ este miércoles en Cartago, Desamparados y Escazú

Los detenidos son un hombre de apellido Hernández, de 51 años, y otro de apellido Saborío, de 26. Soto dijo que esperan detener a una persona más.

Uno de los allanamientos se llevó a cabo en el residencial Trejos Montealegre, Escazú. (OIJ/OIJ)

La fachada: una empresa de seguridad

La investigación se inició en enero pasado cuando el 26 de diciembre del 2025 allanaron una propiedad donde operaba una empresa de seguridad, en Barrio Los Ángeles de San José. Allí encontraron 312 kilos de clorhidrato de cocanía, explicó Soto.

Esta organización estaba registrada y ofrecía servicios de seguridad en algunos condominios, pero el OIJ ya sospechaba que se trataba de una empresa fachada cuya intención era almacenar en la estructura la droga que distribuían a lo interno de la capital y legitimar capitales con las ganancias.