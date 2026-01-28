Sucesos

OIJ y Fiscalía decomisan cientos de kilos de cocaína en oficinas de empresa de seguridad

Diligencia se desarrolla en barrio Los Ángeles.

Por Christian Montero
El OIJ y la Fiscalía decomisaron casi media tonelada de cocaína en unas oficinas en Barrio Cuba.
El OIJ y la Fiscalía decomisaron un cargamento de droga que en una oficina de una empresa de seguridad. (Foto: /Foto: cortesía)







