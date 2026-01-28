OIJ y Fiscalía decomisan cientos de kilos de cocaína en oficinas de empresa de seguridad

El OIJ y la Fiscalía decomisaron un cargamento de droga que en una oficina de una empresa de seguridad.

Fiscales de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO) y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ubicaron un importante cargamento de cocaína en las oficinas de una empresa de seguridad en barrio Los Ángeles, al sur de San José.

Se trata de una diligencia que trascendió la tarde de este miércoles. Dentro del inmueble fueron ubicados varios paquetes forrados en negro y embalados con las letras JAN, así como otros con envoltura verde, que estaban apilados en un estante. Se estima que el cargamento sería de aproximadamente 400 kilos.

Según una fuente judicial, la pesquisa se desarrolla luego de que se rechazaron dos solicitudes de allanamiento por parte del Juzgado de Turno Extraordinario y el Juzgado Penal de San José. Sin embargo, el Tribunal de Juicio de esa zona declaró ineficaces dichas resoluciones y ordenó la integración de un nuevo juzgado penal que otorgó el allanamiento.

La información está en desarrollo.