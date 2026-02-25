Sucesos

OIJ detiene a dos jóvenes por venta de droga en su vivienda, en Pérez Zeledón

Tras una alerta ciudadana, el OIJ abrió una investigación en contra dos jóvenes de 19 y 24 años, sospechosos de vender droga en modalidad de microtráfico.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Allanamiento Limón Caso Transbordo
El OIJ recuerda a la ciudadanía que puede brindar información confidencial y anónima relacionada con la venta de drogas, través de la línea gratuita 800-8000-645. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Venta de drogasPérez ZeledónOIJ
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.