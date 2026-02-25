OIJ detiene a dos jóvenes por venta de droga en su vivienda, en Pérez Zeledón

El OIJ recuerda a la ciudadanía que puede brindar información confidencial y anónima relacionada con la venta de drogas, través de la línea gratuita 800-8000-645.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este miércoles a dos jóvenes, de 19 y 24 años, tras un allanamiento por venta de drogas en el cantón de Pérez Zeledón, San José.

Según confirmó el ente judicial, el operativo se realizó en una vivienda ubicada en el distrito de Pejibaye. La intervención forma parte de una investigación por el delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, en la modalidad de microtráfico.

“Durante la diligencia se detuvo un hombre y una mujer, ambos de apellido Vega de 19 y 24 años respectivamente”, indicó el OIJ.

En el inmueble, los agentes judiciales decomisaron dinero en efectivo —presuntamente producto de las ventas— y una cantidad importante de marihuana.

La investigación contra los sospechosos inició en enero de 2026, luego de que la Policía Judicial recibiera informaciones confidenciales que señalaban a los jóvenes por comercializar sustancias ilícitas desde su domicilio.

Ambos detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, donde se les determinará su situación jurídica.