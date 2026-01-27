Sucesos

OIJ golpea al tráfico local de drogas en San Carlos

Acciones forman parte del plan escudo

Por Christian Montero
El OIJ de San Carlos detuvo a siete sospechosos de vender drogas, tras ejecutar tres allanamientos.
El OIJ de San Carlos detuvo a siete sospechosos de vender drogas, tras ejecutar tres allanamientos. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)







Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

