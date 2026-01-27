OIJ golpea al tráfico local de drogas en San Carlos

A las 4 a.m. de este martes agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de San Carlos, ejecutaron tres allanamientos con el fin de combatir el tráfico local de drogas.

Las acciones se ejecutaron Boca Arenal y Barrio Managüita, como parte de investigaciones independientes denominadas caso Cañal, caso “las Latas” y caso “Mecánico”, las cuales se encontraban en curso bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico de San Carlos y forman parte del plan escudo, impulsado por el Ministerio Público con el fin de atacar el microtráfico de estupefacientes en las comunidades.

Esta problemática es la mayor generadora de violencia en el país, ya que según datos del OIJ, siete de cada diez asesinatos se relacionan con venganzas o ajustes de cuentas por drogas; el año anterior cerró con 873 homicidios, el tecer periodo consecutivo más violento en toda la historia.

Allanamientos en San Carlos

Durante el operativo, los agentes judiciales lograron la detención de siete sospechosos, quienes son investigados por venta de droga al menudeo, principalmente marihuana, crack y cocaína. Además, en los inmuebles allanados se ubicaron evidencias como dosis de crack y dinero en efectivo.

Entre los detenidos hay dos hermanos de apellidos Mairena Jiménez, de 20 y 24 años, el padre de ambos apellidado Mairena López, de 48 años, una mujer Porras Artavia, de 35 años, dos nicaragüenses apellidados Pineda González, 57 años, y Pineda Sequeira de 34 años, así como una nicaragüense de 49 años cuya identidad no trascendió.

Un hombre de 48 años y sus dos hijos de 20 y 24, figuran entre los detenidos por venta de drogas. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

Todos fueron trasladados a las celdas judiciales del OIJ de San Carlos y quedaron a las órdenes de la fiscalía donde serán indagados en las próximas horas.

El OIJ recuerda a la ciudadanía que puede brindar información confidencial y anónima relacionada con la venta de drogas, través de la línea gratuita 800-8000-645.