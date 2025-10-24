Sucesos

OIJ detiene a dos hombres en Cahuita por amenazar a vecinos con armas de guerra

OIJ realizó un allanamiento y detuvo a sujetos de apellidos Chavarría Mora y García Alvarado por amenazar a vecinos con armas y hacer disparos al aire

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Los sujetos fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía luego de su detención este viernes en Cahuita. Fotografía:
Los sujetos fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía luego de su detención este viernes en Cahuita. Fotografía: (Reiner Montero/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CahuitaLimónOIJAllanamientoAmenazas con armas
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.