OIJ detiene a dos hombres en Cahuita por amenazar a vecinos con armas de guerra

Los sujetos fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía luego de su detención este viernes en Cahuita. Fotografía:

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con sede en Bribri, Talamanca, realizaron esta mañana un allanamiento en la comunidad de Cahuita, Limón, para detener a dos hombres sospechosos de realizar amenazas con armas de fuego contra vecinos de la zona.

El operativo se desarrolló a las 6 a. m. en una vivienda ubicada en la calle Las Torres, a 150 metros al norte de las oficinas de la Asada.

Según las autoridades, los sujetos investigados amenazaban de forma constante a los vecinos, llegando incluso a mostrar armas de guerra tipo A-47 y armas tipo aire 15, como consta en documentos enviados a la Policía Judicial y respaldados por imágenes captadas por residentes.

LEA MÁS: Cómo reconocer las señales reales de una amenaza de ataque armado en Costa Rica, según una criminóloga

La investigación indica que ambos sospechosos realizaron múltiples tiroteos al aire y contra propiedades de la comunidad para amedrentar a los habitantes del barrio.

Los detenidos fueron identificados de apellidos Chavarría Mora, quien tiene expediente judicial y sentencias previas en centros penales y no cuenta con permiso de portación de armas, y García Alvarado, quien sí posee un permiso de portación de armas y un arma tipo carabina registrada, pero igualmente está bajo investigación por las amenazas.

El OIJ continúa con el proceso de investigación para determinar si existen otros implicados y esclarecer el alcance de las amenazas en la comunidad.