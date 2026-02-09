Sucesos

OIJ detiene a cuatro sospechosos de asesinar por error a carnicero de Turrialba

Cuerpo del ofendido fue enterrado en un lote frente al INA de Turrialba.

Por Christian Montero
Agentes del OIJ de Turrialba detuvieron a tres sospechosos de asesinar y enterrar a un carnicero quien fue víctima por error.
Agentes del OIJ de Turrialba detuvieron a tres sospechosos de asesinar y enterrar a un carnicero quien fue víctima por error. (Foto: cortes/Foto: cortesía OIJ)







Christian Montero

