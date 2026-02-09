OIJ detiene a cuatro sospechosos de asesinar por error a carnicero de Turrialba

Agentes del OIJ de Turrialba detuvieron a tres sospechosos de asesinar y enterrar a un carnicero quien fue víctima por error.

Seis meses después de que fuera localizado en una fosa el cuerpo de un carnicero de Turrialba, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a los presuntos autores de ese crimen.

La víctima fue Julio Gerardo Ramírez García, de 33 años, a quien reportaron desaparecido el 5 de agosto del año pasado y cuyo cuerpo fue hallado sin vida el lunes 18 de ese mismo mes, en un lote frente al INA de Turrialba.

Este lunes investigadores de esa delegación arrestaron en vía pública a dos hombres y una mujer, un cuarto sospechoso de participar en los hechos ya estaba en prisión.

De acuerdo con las diligencias desarrolladas por los agentes judiciales, se estableció que Ramírez García habría sido víctima colateral de un violento ataque con armas blancas, ya que sus agresores se habrían equivocado de objetivo.

El joven carnicero estaba casado y era padre de un hijo de nueve años, al momento de reportar su desaparición se informó de que tenía planeado salir con unos amigos y fue visto por última vez en el centro del cantón azucarero.