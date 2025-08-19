Hombre desaparecido desde el 5 de agosto fue hallado sin vida y con heridas de arma blanca en Turrialba

Julio Gerardo Ramírez García, de 33 años, quien estaba desaparecido desde el 5 de agosto, fue hallado sin vida este lunes 18 de agosto, en Campabadal de Turrialba, Cartago.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cuerpo de Ramírez presentaba heridas de arma blanca en el tórax.

El hombre, quien estaba casado y era padre de un hijo de nueve años, fue reportado como desaparecido el 6 de agosto, esto luego de que fuera visto por última vez en Turrialba centro, el día anterior. En apariencia, ese día iba a salir con unos amigos.

Trascendió que Ramírez, quien era vecino del barrio Las Américas, trabajaba en una carnicería y asistía constantemente al gimnasio.

Julio Gerardo Ramírez García fue hallado sin vida este 18 de agosto, el hombre, de 33 años, fue visto por última vez el 5 de agosto. Con esta imagen el OIJ dio a conocer su desaparición. (OIJ/OIJ)

Hallazgo

La mañana de este lunes, el OIJ dio a conocer sobre el hallazgo de un cuerpo semienterrado en Campabadal, horas más tarde confirmaron que se trataba de Ramírez.

Según fuentes policiales, el descubrimiento se dio luego de que detectaron un montículo de tierra revuelta con cal.

El Organismo de Investigación Judicial agregó que el cuerpo será remitido a la Morgue Judicial y que el caso continúa abierto para tratar de esclarecer las causas del crimen.

Con este caso, el país registra 553 homicidios, nueve más con respecto al mismo periodo del año anterior. Cartago es una de las provincias con menos incidencia en este tipo de delitos, pues contabiliza 38 asesinatos, 11 menos en comparación con la misma fecha del 2024.

