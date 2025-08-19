Sucesos

Hombre desaparecido desde el 5 de agosto fue hallado sin vida y con heridas de arma blanca en Turrialba

Julio Gerardo Ramírez García, de 33 años, trabajaba como carnicero

Por Fernanda Matarrita Chaves

Julio Gerardo Ramírez García, de 33 años, quien estaba desaparecido desde el 5 de agosto, fue hallado sin vida este lunes 18 de agosto, en Campabadal de Turrialba, Cartago.








