Sucesos

Detenida en Tibás mujer sospechosa de trata de personas y explotación sexual de una menor

Investigación inició tras información confidencial que alertó sobre una posible situación de explotación sexual

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Trata de personas Tibás 11 de junio
Agentes de la Sección Especializada contra la Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes realizaron el allanamiento en Tibás donde fue detenida la sospechosa. (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJTrata de personasExplotación sexual
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.