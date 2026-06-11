Detenida en Tibás mujer sospechosa de trata de personas y explotación sexual de una menor

Agentes de la Sección Especializada contra la Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes realizaron el allanamiento en Tibás donde fue detenida la sospechosa.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este jueves a una mujer de apellido González, de 36 años y nacionalidad hondureña, como sospechosa de los delitos de trata de personas y tenencia de material de abuso sexual infantil.

La captura se llevó a cabo durante un allanamiento efectuado en Tibás por agentes de la Sección Especializada contra la Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

De acuerdo con la información judicial, la investigación inició tras la recepción de información confidencial que alertó sobre una posible situación de explotación sexual de una persona menor de edad, así como la eventual distribución de material de abuso sexual infantil.

La investigación permitió vincular a la sospechosa con la presunta explotación sexual de la menor de edad.

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, un arma de fuego y otros artículos de interés para el caso. (OIJ/Cortesía)

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron dinero en efectivo en colones y dólares, un arma de fuego calibre .22 con cargador y municiones, tres teléfonos celulares, vestimenta y otros artículos de interés para la investigación.

La detenida quedó a las órdenes de la Fiscalía, que ahora decidirá qué medidas solicitará en su contra mientras continúa la investigación.