OIJ detecta repunte de delitos de cuidadores que usan tarjetas de adultos mayores

Aunque los robos y hurtos en la casas están cayendo a nivel nacional, las autoridades están notando un repunte en delitos cometidos por cuidadores de adultos mayores.

Así lo aseguró el jefe de Investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Dowglas Rodríguez, este miércoles en conferencia de prensa.

“Hemos detectado últimamente casos en los cuales media la confianza cuando contratamos cuidadores para los adultos mayores, muchos de estos aprovechan que están solos con el adulto mayor y están tomando las tarjetas, las están pasando en distintos comercios”, indicó Rodríguez.

Este repunte es detectado por la Policía Judicial mientras la población adulta mayor en Costa Rica se incrementa año con año.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), las personas de 80 años o más se triplicaron en el país en 25 años, lo que sugiere un incremento en la demanda de personas cuidadoras.

Rodrigo Campos, criminólogo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), explicó que “cada sociedad mantiene condiciones que favorecen ciertos tipos de delitos”.

En cuanto a maneras de evitar ser víctimas de este tipo de hurto, Campos recomendó buscar referencias cuando se están buscando cuidadores, conocer dónde vive la persona e instalar video vigilancia con acceso remoto en los espacios más estratégicos de la casa.

Estos casos el OIJ los clasifica dentro de hurtos por confianza, de los cuales se registraron 552 delitos el año anterior, y se han contabilizado 205 durante este año, al 19 de mayo.

Otras modalidades prevalentes de hurto de vivienda (clasificados de esta forma cuando no hay violencia o intimidación por parte del delincuente, a diferencia del robo) son los ocurridos por descuido de la víctima, de los cuales hubo 890 en el 2025, y de momento van 256 en este 2026.

“La gran mayoría de las denuncias que ingresan son por descuido o por confianza que tenemos hacia las personas, por ejemplo, hacemos algún tipo de actividad en nuestra vivienda, ingresan varias personas, cuando termina la actividad el dueño de la vivienda se da cuenta de que se quedó sin su teléfono celular y billetera”, agregó Rodríguez.

Otro tipo común de denuncia proviene de personas que dejan las puertas abiertas en sus casas, detalló el investigador.

Entre otros métodos más particulares, la Policía Judicial recibió ocho denuncias el año anterior por hurtos con uso de somnífero, y uno de este tipo durante el presente año.

Caída del delito

A nivel general, los robos y hurtos de viviendas en los primeros cuatro meses del 2026 muestran una considerable caída en comparación con el mismo periodo años anteriores, y es incluso la cifra más baja de la última década.

Las estadísticas históricas del OIJ muestran que entre enero y abril del 2017 hubo 2.481 denuncias por robo y 1.142 por hurto, para un total de 3.623 casos, mientras que en el mismo periodo del presente año hubo 1.705. Esto significa que hubo una caída del 52% en robos, y del 54% en hurtos, para una disminución del 53% en la cifra total.

A lo largo de los últimos 10 años, los delitos contra viviendas tuvieron una caída sostenida del 2017 al 2021, volvieron a subir en el 2022, y desde entonces han seguido disminuyendo año con año.

Asimismo, del 2017 al 2025 las cifras de todo el año pasaron de 11.135 denuncias a 5.639, equivalente a una reducción del 49%.

Campos detalló que esta caída es relacionada con el cambio en algunos comportamientos sociales, a los cuales el crimen logra adaptarse.

“Ante las acciones policiales, la adopción de medidas preventivas y los cambios en la conducta, lo primero que se da es un desplazamiento del crimen que puede ser en rango horario o espacial, pero que también ocurre entre modalidades delictivas y modos de operar”, detalló.

De esta forma, resulta más factible para los delincuentes dejar de exponerse en la calle y cometer ciberdelitos desde su casa, los cuales han incrementado exponencialmente en los últimos años.

En junio pasado, el ahora director del OIJ, Michael Soto, alertó que las denuncias por estafas informáticas estaban cerca de alcanzar las cifras de asaltos.