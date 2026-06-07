Sucesos

OIJ detecta repunte de delitos de cuidadores que usan tarjetas de adultos mayores

Robos a viviendas caen, pero crecen los hurtos por confianza contra adultos mayores. Cambios demográficos en Costa Rica están vinculados a este tipo de delito

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Por Yeryis Salas
Delincuentes aprovechan labores de cuido a adultos mayores para sustraer dinero y tarjetas, alerta OIJ. (Shutterstock)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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