OIJ desarticula grupo sospechoso de vender droga en Talamanca

El operativo se llevó a cabo desde las 4:00 a. m. de este miércoles en Talamanca.

Cinco personas fueron detenidas la madrugada de este miércoles 4 de marzo durante una serie de allanamientos realizados en el cantón de Talamanca, en Limón, como parte de una investigación por presunta venta de drogas.

Los operativos comenzaron a las 4 a. m. y estuvieron a cargo de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en la subdelegación regional de Hone Creek. En total, se ejecutaron cinco allanamientos en los sectores de Sixaola —incluido el residencial Ivannia, a 500 metros del puente hacia Panamá— y en Hone Creek.

Según la información de la Policía Judicial, la investigación inició en enero de 2026 tras recibir datos confidenciales que apuntaban a que el grupo se dedicaba a la venta y comercialización de estupefacientes.

Detenidos y decomiso

Entre las personas detenidas figuran:

Hombre de apellido Gamboa, de 49 años.

Hombre de apellido Bent, de 24 años.

Mujer de apellido Serrato, de 33 años.

Mujer de apellido Villalobos, de 25 años.

Un menor de edad.

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron dinero en efectivo y 33 dosis de aparente marihuana. El caso es conocido como “Gabo” debido al líder de la presunta banda dedicada a la venta de droga.

Estos son tres de los detenidos en los allanamientos en Talamanca. (OIJ/OIJ)

Los cinco detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Colaboró en esta nota el corresponsal Reiner Montero.