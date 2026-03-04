Sucesos

OIJ desarticula grupo sospechoso de vender droga en Talamanca

Operativos simultáneos en Sixaola y Hone Creek dejaron cinco capturados, entre ellos un menor de edad.

Por Yucsiany Salazar
El operativo se llevó a cabo desde las 4:00 a. m. de este miércoles.
El operativo se llevó a cabo desde las 4:00 a. m. de este miércoles en Talamanca. (Reiner Montero/Reiner Montero)







