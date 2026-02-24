El País

CCSS construye nueva sede del área de salud Talamanca

Infraestructura de 6.600 m² sustituirá edificio con 30 años de uso y ampliará servicios médicos en el cantón

Por Damián Arroyo C.
Nueva sede del área de salud Talamanca estará lista en 2027 y fortalecerá atención en comunidades indígenas.
Nueva sede del área de salud Talamanca estará lista en 2027 y fortalecerá atención en comunidades indígenas. (CCSS/Cortesía)







