CCSS construye nueva sede del área de salud Talamanca

Nueva sede del área de salud Talamanca estará lista en 2027 y fortalecerá atención en comunidades indígenas.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) avanza en la construcción de la nueva sede del área de salud Talamanca, una obra que supera los ¢13.000 millones y que beneficiará a cerca de 73.000 habitantes, incluidos territorios indígenas.

El proyecto se desarrolla en un terreno ubicado entre Penshurt y Cahuita. Según detalló el ingeniero Robert Sánchez Acuña, coordinador técnico de la Unidad Técnica Contraparte del Fideicomiso BCR-CCSS, la obra se encuentra en fase de movimientos de tierra y mejoramiento de suelos.

Según la institución, la nueva infraestructura atenderá a los cuatro distritos del cantón de Talamanca: Cahuita, Sixaola, Bratsi y Telire. También dará cobertura a comunidades en territorios indígenas Bribri, Cabécar y Ngäbe.

Muchos de estos sectores presentan dificultades de acceso, limitaciones en infraestructura vial y alta vulnerabilidad ante condiciones climáticas adversas, según la información suministrada por la CCSS.

Edificio de 6.600 m² y respaldo de servicios por 72 horas

La sede será un área de salud tipo 2. Contará con una edificación de 6.600 m² distribuidos en dos niveles.

El ingeniero Sánchez indicó que la obra tendrá acabados de grado hospitalario. Incorporará ventilación e iluminación natural y mecánica. Dispondrá de espacios de parqueo para vehículos y motocicletas. Además, contará con respaldo de agua potable y electricidad hasta por 72 horas ante eventuales interrupciones del suministro público.

Nueva sede del área de salud Talamanca estará lista en 2027 y fortalecerá atención en comunidades indígenas. (CCSS/Cortesía)

Sustituirá edificio con 30 años de funcionamiento

La doctora Carla Alfaro Fajardo, directora de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica, explicó que la nueva infraestructura reemplazará la sede actual, la cual brindó servicios durante aproximadamente 30 años y presenta limitaciones estructurales, espaciales y funcionales.

Según la funcionaria, el objetivo es ampliar y consolidar la cartera de servicios del área de salud Talamanca y fortalecer la capacidad resolutiva institucional. Señaló que la obra busca responder a las necesidades sanitarias de la población, en especial en territorios con barreras geográficas, climáticas y socioeconómicas.

Nuevos servicios médicos y urgencias con mayor capacidad

El doctor Mauricio Solano Corella, director del área de salud Talamanca, informó que la sede ofrecerá medicina general, medicina familiar y comunitaria, medicina interna, ginecología y obstetricia, pediatría y geriatría.

También brindará odontología, trabajo social, psicología, nutrición, cuidados paliativos, enfermería, registros y estadísticas de salud, farmacia, laboratorio clínico, rayos X y terapia física.

El funcionario indicó que un 38% de la población adscrita corresponde a personas indígenas Bribri, Cabécar y Ngäbe. Aseguró que la nueva sede permitirá una atención más cercana, oportuna y culturalmente pertinente.

El proyecto incluirá un servicio de urgencias con mayor capacidad operativa, con mejores condiciones para estabilización y clasificación del riesgo. Esto resulta clave ante la distancia hacia el hospital Dr. Tony Facio Castro y las condiciones de traslado, que pueden verse afectadas por factores climáticos.

Entrega prevista para el segundo semestre de 2027

La proyección institucional estima que la nueva sede estará lista en el segundo semestre de 2027.

La obra fue adjudicada a la Constructora Navarro y Avilés S.A., responsable del diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento por un período de dos años.