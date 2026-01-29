Sucesos

OIJ decomisó pistola y droga en casa de jamaiquino asesinado en Heredia

Policía Judicial atribuye el hecho a un ajuste de cuentas.

Por Christian Montero
La víctima salía de una vivienda cuando fue abordada por un gatillero.
Una cámara captó el ataque a balazos que cobró la vida de un jamaiquino, cuando salía de una casa que fue allanada por agentes del OIJ de Heredia. (Cortesía/Cortesía)







