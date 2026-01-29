OIJ decomisó pistola y droga en casa de jamaiquino asesinado en Heredia

Una cámara captó el ataque a balazos que cobró la vida de un jamaiquino, cuando salía de una casa que fue allanada por agentes del OIJ de Heredia.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia allanaron la vivienda del jamaiquino asesinado a balazos este miércoles en Getsemaní, en el cantón de San Rafael, donde decomisaron una pistola calibre 9 milímetros, munición y una pequeña cantidad de droga.

La víctima del ataque armado fue Orlando Ricardo Hobson, de 37 años, residente en Costa Rica, quien fue interceptado por un gatillero cuando salía de su casa a bordo de un vehículo, poco antes de las 8 a. m. El atacante le disparó en múltiples ocasiones.

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que el allanamiento es parte del proceso para establecer el perfil de la víctima. “Como es habitual, se debe tratar de construir la victimología de la persona en este proceso y además en la búsqueda de evidencias se procedió a solicitar allanamiento para la vivienda de esta persona, de donde sale segundos antes de que se dieran los hechos”, manifestó.

Durante la diligencia, los agentes judiciales localizaron el arma de fuego, munición y droga que aparentemente era para consumo personal. Además, hallaron documentos que están siendo analizados. “Hay documentos de interés que vamos a procesar y analizar con mucho detalle para tratar de clarificar los hechos”, añadió Soto.

El jerarca policial indicó que los investigadores trabajan para determinar el móvil del crimen, por un posible ajuste de cuentas, “o alguna otra motivación”, señaló.

El homicidio convirtió a Heredia en la última provincia en registrar un asesinato en lo que va del año. Según datos del OIJ, hasta el 28 de enero el país contabiliza 44 homicidios, 24 menos que en el mismo período de 2025.

El atacante llegó al lugar en un carro negro que estacionó a varios metros del sitio, caminó hacia la víctima, le disparó y huyó del lugar.