Sucesos

OIJ decomisa $80.000 en efectivo ocultos en maletín durante control vehicular; así terminó el caso

Decomiso ocurrió el sábado 21 de marzo, en Pérez Zeledón

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Por Sebastián Sánchez
El OIJ decomisó una alta suma de dinero durante control policial en Pérez Zeledón.
El OIJ decomisó una alta suma de dinero durante control policial en Pérez Zeledón. (OIJ/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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