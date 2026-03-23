OIJ decomisa $80.000 en efectivo ocultos en maletín durante control vehicular; así terminó el caso

Un total de $80.000 en efectivo fue decomisado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante una intervención realizada el sábado 21 de marzo en el centro del cantón de Pérez Zeledón, San José.

De acuerdo con el informe policial, el dinero fue localizado dentro de un maletín que se encontraba en la parte trasera de un vehículo tipo 4x4, cuyos ocupantes levantaron sospechas mientras oficiales de la Fuerza Pública realizaban un control vehicular en carretera, alrededor de las 4:30 p. m.

Tras una inspección preliminar, los oficiales coordinaron con agentes del OIJ de la zona para efectuar una revisión más detallada. Posteriormente, el procedimiento fue gestionado en coordinación con el Ministerio Público, solicitando la presencia de un juez de la República y del abogado de los sospechosos, conforme a la normativa legal.

Durante la revisión del maletín, los investigadores confirmaron la existencia de los $80.000 en efectivo.

En el sitio fueron detenidos dos hombres, de 19 y 24 años, quienes no lograron justificar el origen lícito del dinero. Ambos quedaron a las órdenes de la autoridad judicial y se les impuso la medida cautelar de cuatro meses de prisión preventiva, mientras avanza la investigación del caso.