Sucesos

OIJ decomisa 370 kilos de cocaína en doble forro de un camión en Liberia

Caso estaría relacionado con otra carga de droga incautada el viernes en un Toyota Prado.

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Por Christian Montero
Cargamento de 370 kilos decomisados en doble forro de un camión en Liberia, Guanacaste.
El OIJ de Liberia decomisó un cargamento de 370 kilos de cocaína que estaban en un doble forro de un camión. (Foto: /Foto: cortesía)







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Droga decomisada camión Liberia
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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