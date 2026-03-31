OIJ decomisa 370 kilos de cocaína en doble forro de un camión en Liberia

El OIJ de Liberia decomisó un cargamento de 370 kilos de cocaína que estaban en un doble forro de un camión.

Un grupo criminal creó un doble compartimiento en un camión en el que pretendió sacar del país 370 kilos de cocaína, pero su intención fue frustrada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia.

Tras varios días de investigación, personal de la Unidad de Crimen Organizado de la Policía Judicial logró incautar la carga este lunes.

Tras una inspección con equipo especial y la ayuda de un can entrenado en detectar droga, los agentes judiciales dieron con el compartimiento oculto que estaba a un costado de la plataforma del vehículo. (Foto: /Foto: cortesía)

El camión estaba en custodia de un hombre de apellido López, que ya venía siendo investigado por las autoridades gracias a informes confidenciales. Precisamente, el 7de febrero le habían decomisado, en Liberia, un vehículo todo terreno marca Kia, también con espacios ocultos, destinados al traslado de drogas. Desde entonces iniciaron las pesquisas.

La droga fue contabilizada por agentes del OIJ de Liberia y del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), dentro de una bodega. (Foto: /Foto: cortesía)

Este lunes, al momento de abordar el vehículo de carga, el sospechoso apellidado López no fue ubicado.

Información en poder de la Policía Judicial, precisa que este alijo estaría vinculado con los 740 kilos de droga decomisados la madrugada del viernes, en un Toyota Prado que estaba en una bodega del barrio Rodeíto de Liberia.