OIJ decomisa 1.470 paquetes de droga en altamar y detiene a cinco sospechosos

Agentes del OIJ y Guardacostas interceptaron el jueves en altamar una embarcación con 49 bultos que contenían 1.470 paquetes de presunta droga cerca de Punta Llorona, en Sierpe de Osa. Foto:

Una operación conjunta en altamar permitió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisar 49 bultos que contenían alrededor de 1.470 paquetes rectangulares de supuesta droga, en una embarcación interceptada cerca de Punta Llorona, en Sierpe de Osa.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Subdelegación Regional de Quepos y Parrita, con apoyo de autoridades estadounidenses, colombianas y del Grupo de Operaciones Especiales de Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública.

La intervención se realizó la tarde del jueves, tras una investigación que inició días atrás.

Según el OIJ, la pesquisa comenzó cuando los agentes recibieron información de que varios sujetos trasladarían un cargamento de estupefacientes desde las costas de Colombia hacia Costa Rica. Las coordinaciones internacionales permitieron verificar esos indicios y ubicar la embarcación en mar abierto.

Cinco detenidos

En la lancha viajaban cinco hombres, tres colombianos y dos costarricenses, quienes fueron detenidos en el sitio. Se trata de un hombre de apellido Orocio (44 años), otro de apellido Montaño (38) y un tercero de apellido Cortés (39), así como dos costarricenses de apellidos López (27) y Contreras (48). Todos figuran como sospechosos de un aparente delito de tráfico internacional de drogas.

Los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de Flagrancia de Ciudad Neilly, que definirá su situación jurídica.

El OIJ destacó que el operativo es resultado de la coordinación regional para combatir las rutas marítimas utilizadas por estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas.