Sucesos

OIJ decomisa 1.470 paquetes de droga en altamar y detiene a cinco sospechosos

Operativo conjunto con Guardacostas y autoridades de Estados Unidos y Colombia se realizó el jueves por la tarde, cerca de Punta Llorona, en Sierpe de Osa

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes del OIJ y Guardacostas interceptaron el jueves en altamar una embarcación con 49 bultos y 1.470 paquetes de presunta droga cerca de Punta Llorona, en Sierpe de Osa. Fotografía:
Agentes del OIJ y Guardacostas interceptaron el jueves en altamar una embarcación con 49 bultos que contenían 1.470 paquetes de presunta droga cerca de Punta Llorona, en Sierpe de Osa. Foto: (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Decomiso droga OIJOperativo altamarPunta LloronaPaquetes de droga
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.