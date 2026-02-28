OIJ da detalles sobre asesinato en playas de El Coco: lo chocaron y luego le dispararon

Un hombre fue asesinado en playas del Coco, la mañana de este sábado.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el hombre asesinado esta mañana en playas de El Coco, en Guanacaste, es de apellido Chacón y tenía 36 años de edad.

La Policía Judicial recibió la alerta a las 4:30 a. m. de este sábado. Según la información que los investigadores recabaron, el hombre se desplazaba en una motocicleta, cuando fue impactado por un vehículo, donde viajaban tres sujetos.

La víctima cayó al suelo y, en ese momento los hombres que viajaban en el carro se bajaron y le dispararon en múltiples ocasiones. Luego, huyeron en el automotor.

Los agentes judiciales se apersonaron al lugar, donde procedieron al levantamiento del cuerpo para remitirlo a la Morgue Judicial.

El hecho sucedió en la calle más transcurrida de playas de El Coco, sobre la avenida central de la comunidad, la cual comunica con la zona marítima y donde se ubican decenas de bares, restaurantes y comercios.