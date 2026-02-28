Sucesos

OIJ da detalles sobre asesinato en playas de El Coco: lo chocaron y luego le dispararon

Policía Judicial identificó a la víctima del crimen ocurrido en la avenida central de playas de El Coco

Por Julián Navarrete Silva
Un hombre fue asesinado en playas del Coco, la mañana de este sábado.
Un hombre fue asesinado en playas del Coco, la mañana de este sábado. (Cortesía/Cortesía)







OIJPlayas de El Coco
Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

