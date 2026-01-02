OIJ confirma que ubicó a médico desaparecido en San Carlos

El médico del Hospital San Carlos, Enmanuel Soto Fajardo, estuvo desaparecido poco más de 48 horas.

Tras poco más de 48 horas de haberse perdido contacto con el médico del Hospital San Carlos, Enmanuel Soto Fajardo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la ubicación con vida del galeno.

Por política de la institución, el OIJ evitó detallar las razones que motivaron a Soto Fajardo a perder el contacto con su entorno más cercano, cuando se reportó su desaparición el 30 de diciembre. En aquel momento se dijo que la última vez que se le había visto se dirigía hacia Venecia de San Carlos (Alajuela).

De acuerdo con la información oficial divulgada por la Policía Judicial, el médico se desplazaba en un vehículo Mitsubishi Montero Sport, gris, año 2019, con placas RSF-015.

Una fuente cercana al caso explicó a este medio que el profesional en salud habría sufrido un accidente al circular por San Miguel, camino a Varablanca y fue auxiliado por oficiales de la Fuerza Pública.

Al doctor lo trasladaron al Hospital San Carlos a donde llegó en condición estable y está en compañía de su familia.