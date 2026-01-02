Sucesos

OIJ confirma que ubicó a médico desaparecido en San Carlos

Desde el 30 de diciembre se había perdido contacto con médico.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
El médico del Hospital San Carlos, Enmanuel Soto Fajardo, estuvo desaparecido poco más de 48 horas.
El médico del Hospital San Carlos, Enmanuel Soto Fajardo, estuvo desaparecido poco más de 48 horas. (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Médico desaparecido San CarlosOIJ ubica médico desaparecido en San Carlos
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.