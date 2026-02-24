Sucesos

OIJ confirma que detenido tras persecución y vuelco en Escazú es sospechoso de estafar a nueve personas

El sujeto, de apellido Di Palma, se accidentó cuando intentó huir de las autoridades la mañana de este martes

Por Natalia Vargas
La colisión ocurrió en el sector de San Rafael de Escazú. Producto del impacto, el vehículo quedó volcado en medio de la carretera.
La colisión ocurrió en el sector de San Rafael de Escazú. Producto del impacto, el vehículo quedó volcado en medio de la carretera. (Waze Costa Rica/Waze Costa Rica)







