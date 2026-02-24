OIJ confirma que detenido tras persecución y vuelco en Escazú es sospechoso de estafar a nueve personas

La colisión ocurrió en el sector de San Rafael de Escazú. Producto del impacto, el vehículo quedó volcado en medio de la carretera.

Una persecución en Escazú, la mañana de este martes, culminó con el vehículo del sospechoso volcado, una acompañante embarazada en condición crítica y el sujeto detenido.

Vladimir Muñoz, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), precisó que el aprehendido es un hombre de apellido Di Palma, quien habría timado y estafado al menos a nueve víctimas.

De acuerdo con Muñoz, agentes del OIJ de Alajuela realizaban investigaciones en Escazú y Santa Ana la mañana de este martes. Como parte de las diligencias, seguían al hombre, quien, cuando se percató de que lo estaban siguiendo, intentó huir del sitio.

Fue entonces cuando colisionó de frente contra un vehículo al intentar girar a la izquierda. El accidente ocurrió en la vía principal que conduce al casco central de Escazú, específicamente en el cruce entre la calle León Cortés, que dirige hacia esa zona, y la calle John F. Kennedy, que comunica con Los Laureles.

Muñoz explicó que Di Palma utilizaba la modalidad de estafa de agente aduanero, que consiste en que contactaba a sus víctimas para ofrecerles mercadería que supuestamente estaba ya en Aduanas.

El hombre citaba a las personas en agencias aduaneras y mostraba documentación que indicaba que la mercadería en Aduanas debía ser retirada. De esta forma, las víctimas depositaban dinero y luego Di Palma, en apariencia, simulaba que ingresaba a la agencia aduanera y no volvía a tener contacto con los ofendidos.

“De esta forma lograron estafar a nueve personas por un monto importante de afectación patrimonial para la víctimas”, dijo Muñoz.

Tras el accidente de tránsito, tanto el sospechoso como la mujer embarazada fueron trasladados a un centro médico por personal de la Cruz Roja Costarricense.

El subjefe de la Policía Judicial confirmó que ambos están estables y su estado de salud es muy favorable. Explicó, además, que Di Palma será puesto a las órdenes del Ministerio Público en cuánto salga del centro médico, para afrontar los cargos que se le atribuyen.