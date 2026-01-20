Sucesos

OIJ celebra ley que penaliza entrenamiento de sicarios

Iniciativa fue ratificada este lunes por 42 diputados.

Por Christian Montero
Un hombre aún sin identificar, participó en una balacera contra una casa en Oreamuno de Cartago, durante el tiroteo fue impactado por su cómplice y falleció en el sitio.
La ley que penaliza el sicariato contempla penas que van de los 20 a 40 años de prisión. (Christian Montero/Foto: tomada de redes sociales)







Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

