Cae el presunto segundo al mando de la banda de alias Churro, señalada por la ola de violencia en Tirrases

Un sujeto conocido como Mongo, segundo al mando en la organización criminal de alias Churro, fue detenido en el aeropuerto Juan Santamaría cuando iba a tomar un vuelo hacia Colombia.

El segundo hombre en importancia de la banda de alias Churro, una de las organizaciones delictivas más violentas del sur de San José, cayó este miércoles cuando pretendía abandonar el país.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó que detuvo en el aeropuerto Juan Santamaría a un sujeto de apellido Sandí y conocido como “Mongo”, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Colombia.

Según explicó el director interino del OIJ, Michael Soto, “Mongo”, de 31 años, es considerado como el segundo al mando de la banda de un hombre de apellido Sandí, alias Churro y tiene un perfil “bastante violento”. El sujeto fue vinculado con una privación de libertad y una tentativa de homicidio ocurridos en los últimos días. Un juez le dictó prisión preventiva.

Esta es la segunda captura que reporta la Policía Judicial relacionada con el grupo criminal de alias “Churro”, que opera en la parte sur de la capital y es señalada como una de las principales responsables de la ola de violencia que azota Tirrases de Curridabat.

Detención de alias Mongo, vinculado con la banda de Churro.

El martes, el OIJ tras ejecutar tres allanamientos en Tirrases, detuvo a otro miembro de la misma banda, identificado con el alias de “Pou”, quien es de apellido Urriago y de 27 años. Este sujeto estaría vinculado con el homicidio de un joven trabajador ocurrido el 19 de diciembre del año pasado, a quien atacaron por ser familiar de un objetivo que buscaba la organización criminal.

Alias Pou cumple prisión preventiva según informó el subdirector interino del OIJ.

Guerra territorial

Soto explicó que ambas detenciones se enmarcan en una serie de operativos que el OIJ ejecuta en coordinación con la Fuerza Pública y el Ministerio Público para frenar la violencia en el sur de la capital.

“Se vienen generando una serie de eventos muy violentos en el sector sur de la capital, donde han fallecido bastantes personas, especialmente en las últimas semanas”, señaló el director interino.

La pugna territorial involucra a varios grupos criminales, entre ellos los Churros, los Lara y otras estructuras que disputan el control de la zona.

“Estamos trabajando muy fuertemente para seguir generando detenciones en todo este sector de la capital”, advirtió Soto.