Cae el presunto segundo al mando de la banda de alias Churro, señalada por la ola de violencia en Tirrases

Sospechoso se disponía a tomar vuelo hacia Colombia.

Por Christian Montero
Un sujeto conocido como Mongo, segundo al mando en la organización criminal de alias Churro, fue detenido en el aeropuerto Juan Santamaría cuando iba a tomar un vuelo hacia Colombia.
Un sujeto conocido como Mongo, segundo al mando en la organización criminal de alias Churro, fue detenido en el aeropuerto Juan Santamaría cuando iba a tomar un vuelo hacia Colombia.







