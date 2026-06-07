OIJ captura a hombre con 93 paquetes de cocaína en ruta 32 tras denuncia

La captura se realizó sobre la ruta 32 luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre el presunto traslado de droga.

Un hombre identificado con el apellido Smith de 35 años fue capturado este sábado por la tarde en Limón, ya que figura como sospechoso del delito de transporte de droga.

El hecho se reportó cerca de la 1:00 p.m., sobre la ruta 32.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que Smith viajaba en un carro cuando fue interceptado tras recibir una alerta sobre el traslado de droga.

Durante el operativo se decomisaron 93 paquetes de cocaína de 1 kilo aproximadamente cada uno que iban ocultos en el vehículo además, de un arma de fuego.

El sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público.

En el vehículo viajaban 93 paquetes de cocaína. (OIJ/OIJ)

En Costa Rica, transportar drogas es un delito castigado por la Ley N.° 8204. Las personas que cometan este delito pueden enfrentar penas de prisión que van de 8 a 20 años, según las circunstancias de cada caso.