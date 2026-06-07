Sucesos

OIJ captura a hombre con 93 paquetes de cocaína en ruta 32 tras denuncia

Sospechoso se expone a penas de prisión que van de 8 a 20 años.

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Por Libia Solano Meza
OIJ
La captura se realizó sobre la ruta 32 luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre el presunto traslado de droga. (OIJ/OIJ)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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