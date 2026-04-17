Sucesos

OIJ captura a cinco hombres por asesinato frente a bar en La Fortuna de San Carlos

El homicidio ocurrió el 25 de marzo

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Por Natalia Vargas
Detenidos por homicidio en La Fortuna.
Detenidos por homicidio en La Fortuna. (OIJ/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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