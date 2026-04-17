OIJ captura a cinco hombres por asesinato frente a bar en La Fortuna de San Carlos

Cinco sujetos fueron detenidos como sospechosos de asesinar a balazos a un hombre de apellido Luna, de 40 años, frente a un bar en La Fortuna de San Carlos.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 a. m. del 25 de marzo, y la víctima recibió varios impactos de bala.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) precisó que la detención de los sospechosos se ejecutó el jueves 16 de abril, cuando dieron con ellos en un río en San Carlos.

Se trata de Masís, de 18 años; Ugalde, de 28; Sequeira, de 23; Bolaños, de 25; y Chaves, de 20 años.

En apariencia, uno de estos hombres habría sido quien, el día del homicidio, se bajó del vehículo y disparó directamente contra Luna.

Agentes decomisaron un arma de fuego y los sospechosos fueron llevados al Ministerio Público para continuar el proceso.