Crímenes

Sicario que asesinó a niño de 11 años en Guanacaste recibió fuerte condena

Hechos ocurrieron en Nicoya en enero 2025.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
El niño, quien tenía 11 años, falleció el 25 de enero de 2025 en el Hospital Enrique Baltodano Briceño de Liberia, producto de las heridas que recibió por arma de fuego.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Niño asesinado Nicoya condena sicario
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.