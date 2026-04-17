Sicario que asesinó a niño de 11 años en Guanacaste recibió fuerte condena

El niño, quien tenía 11 años, falleció el 25 de enero de 2025 en el Hospital Enrique Baltodano Briceño de Liberia, producto de las heridas que recibió por arma de fuego.

Un hombre de apellidos Lobo Fonseca recibió una dura sentencia por el asesinato de un niño de 11 años, hecho ocurrido en Nicoya, Guanacaste en enero 2025.

La Fiscalía de Nicoya informó de que Lobo Fonseca fue sentenciado por un delito de homicidio y otro de intento de homicidio, “por lo que fue sentenciado a 40 años de cárcel. La pena fue dictada por el Tribunal Penal de la zona, este 16 de abril”, reportó el ente acusador.

El Ministerio Público demostró que los hechos ocurrieron la noche del 24 de enero del 2025, en vía pública, en barrio San Martín de Nicoya, cuando el conductor de una moto y el imputado quien viajaba de acompañante, “se trasladaron hasta la vivienda de los ofendidos, uno de ellos era un niño de 11 años. Una vez en el sitio, Lobo sacó un arma y disparó en contra de las víctimas”.

El menor fue traslado en primero al hospital La Anexión de Nicoya, pero debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, lo llevaron al centro médico de Liberia donde murió horas después. Un joven de 20 años quien resultó con heridas por arma de fuego sobrevivió al ataque de los pistoleros.

Mientras la sentencia queda en firme, el ahora sentenciado Lobo Fonseca debe cumplir prisión preventiva.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reportó 870 homicidios dolosos durante el año pasado, de los cuales 86 correspondieron a víctimas colaterales, incluyendo el caso del menor de Nicoya.

En ese mismo periodo la Policía Judicial atendió 20 asesinatos en el cantón de Nicoya.