OIJ busca a madre de bebé lanzado a un camión de basura

Policías hacen rastreo en comunidad de Pacure de Limón

Por Christian Montero
OIJ, Fuerza Pública y Policía Municipal de Limón buscan a la madre del bebé cuyo cuerpo fue entrado en un camión de basura en la comunidad de Pacuare.
OIJ, Fuerza Pública y Policía Municipal de Limón buscan a la madre del bebé cuyo cuerpo fue entrado en un camión de basura en la comunidad de Pacuare. (Christian Monter/Foto: La Nación)







