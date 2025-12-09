OIJ busca a madre de bebé lanzado a un camión de basura

OIJ, Fuerza Pública y Policía Municipal de Limón buscan a la madre del bebé cuyo cuerpo fue entrado en un camión de basura en la comunidad de Pacuare.

Un día después de que fuera encontrado el cuerpo de un bebé en la trituradora de un camión de basura en Limón, las autoridades policiales se lanzaron a la calle para tratar de ubicar a la madre del menor.

Este martes agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y la Policía Municipal de Limón organizaron un barrido por la comunidad de Pacuare, en donde un empleado municipal de recolección de basura, reportó el cuerpo del recién nacido.

De puerta en puerta, casa por casa de esa comunidad, los oficiales consultaron a vecinos, comerciantes y transeúntes por datos que permitan identificar a la madre del lactante.

La Policía Judicial también solicita a quien tenga información de este caso, que se comunique con la línea confidencial 800-8000-645, también puede enviar un mensaje al WhatsApp 8800-0645.