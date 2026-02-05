OIJ allana clínica estética privada en Pavas por muerte de dos mujeres

El OIJ confirmó que Regina Brumley Kerr, de 43 años, falleció el viernes 23 de enero tras someterse a una cirugía estética.

Agentes de la sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanan una clínica privada en Rohrmoser, Pavas, como parte de la investigación por el fallecimiento de dos mujeres.

La Policía Judicial confirmó que la diligencia se relaciona con los decesos de Regina Brumley Kerr, de 43 años e Ivannia Torres Cubillo, de 40.

Torres murió el 19 de enero, mientras que, Brumley el 22 del mismo mes. Ivannia era docente en el Centro Educativo San Rafael, en Siquirres, y madre de una bebé de dos años, un joven de 16 años y una muchacha de 23.

Torres se sometió a una abdominoplastia y al menos dos procedimientos estéticos al mismo tiempo, el pasado 10 de enero, sin embargo, tuvo complicaciones severas que terminaron con su vida luego de varios días internada en el Hospital Calderón Guardia.

En el caso de Regina Brumley también era oriunda de Siquirres y educadora.

La Policía Judicial precisó que se investiga el delito de mal praxis.