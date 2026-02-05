Sucesos

OIJ allana clínica estética privada en Pavas por muerte de dos mujeres

Procedimientos ocurrieron el 10 y 22 de enero.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
El OIJ confirmó que Regina Brumley Kerr, de 43 años, falleció el viernes 23 de enero tras someterse a una cirugía estética.
El OIJ confirmó que Regina Brumley Kerr, de 43 años, falleció el viernes 23 de enero tras someterse a una cirugía estética. (Foto: tomada de resdes s/Foto: tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Procedimiento estético fallecimientoClínica privida fallecimiento
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.