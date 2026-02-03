Sucesos

OIJ allana casas y taller por estafas y fraude registral: dos detenidos por perjuicio de ¢48 millones y $29.000

Acciones en Corralillo de Cartago y San Sebastián por un caso de estafas y fraude registral con perjuicio económico de ¢48 millones y $29.000

Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes del OIJ de la Sección Especializada contra Estafas y Fraude Registral realizaron allanamientos en Corralillo de Cartago y San Sebastián, donde detuvieron a dos sospechosos vinculados con 14 causas y un perjuicio de ¢48 millones y $29.000 (imagen ilustrativa). (Albert Marin)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

