OIJ allana casas en Guatuso y detiene a 3 sospechosos de asesinar a joven

La acción forma parte de las investigaciones por el homicidio de un joven de 18 años, de apellido Murillo, que se registró el pasado 23 de agosto, a las 12:40 a. m., en Buenos Aires de Guatuso. (Edgar Chinchilla /La Nación)

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron cuatro allanamientos simultáneos, a la 1 p. m. de este viernes 29 de agosto, en la urbanización Vargas Amaya, en Katira de Guatuso, en la zona norte del país.

La acción forma parte de las investigaciones por el homicidio de un joven de 18 años, de apellido Murillo, que se registró el pasado 23 de agosto en Buenos Aires de Guatuso.

Durante las diligencias, fueron detenidos tres sospechosos: dos hombres de apellidos Marín González, uno de ellos conocido con el alias de Pantón, así como un menor de 17 años; todos, de nacionalidad costarricense.

El operativo fue encabezado por agentes del OIJ de La Fortuna de San Carlos, con el apoyo de oficiales de otras delegaciones, bajo la dirección de la Fiscalía de crimen organizado.

Los cuatro allanamientos simultáneos se ejecutaron en la urbanización Vargas Amaya, en Katira de Guatuso. (Edgar Chi/La Nación)

En los allanamientos, las autoridades lograron recopilar evidencia relevante que vincula a los detenidos con el crimen.

Según la investigación preliminar, el móvil del homicidio estaría relacionado con un presunto caso de sicariato, en el marco de una disputa por control de territorios para venta de drogas.

Los detenidos serán indagados en las próximas horas por la Fiscalía, y contra ellos podrían dictar prisión preventiva, mientras el caso es llevado a juicio.