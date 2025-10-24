OIJ allana casa tras investigación encubierta sobre venta de drogas; hay un detenido y otro escapó

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron este jueves un operativo en Barrio La Trinidad, en Roxana de Pococí, para desarticular un grupo dedicado a la venta de drogas.

El OIJ confirmó la detención un hombre de apellido Guzmán, de 30 años, quien fue puesto a las órdenes del Ministerio Público por el presunto delito de venta de drogas.

El allanamiento comenzó a las 2 p. m. y estuvo precedido por investigaciones encubiertas, incluyendo compras de droga con billetes marcados, que permitieron a las autoridades determinar el modus operandi del clan familiar involucrado. Según fuentes policiales, en la vivienda habitan varias personas, entre ellas una pareja con sus hijos.

Según versiones preliminares, al momento del operativo, cuando los agentes se dirigían a la casa, varias personas dentro de la vivienda comenzaron a gritar, alertando a los ocupantes. En apariencia, uno de los sospechosos logró escapar hacia una finca agrícola colindante con la cárcel de Pococí.

Durante el allanamiento, los oficiales realizaron una revisión minuciosa de la vivienda para recopilar evidencia que será presentada ante el Ministerio Público.

La Policía Judicial mantiene un operativo en la zona para capturar al sospechoso que logró escapar.