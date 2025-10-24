Sucesos

OIJ allana casa tras investigación encubierta sobre venta de drogas; hay un detenido y otro escapó

Se trataría de un grupo familiar dedicado a la venta de drogas

Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Operativo policial en Pococí deja un detenido por presunta venta de drogas
Operativo policial en Pococí deja un detenido por presunta venta de drogas (Reiner Montero/La Nación)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

