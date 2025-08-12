13 detenidos en operativo contra banda de Chinchón y Satán por tráfico de drogas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia detiene a 13 personas este martes durante 11 allanamientos, como parte de una investigación denominada Caso Chinchón por homicidios y tráfico de drogas.

Más de 100 oficiales participan en el operativo, que comenzó a las 6 a. m. en San Francisco de Heredia, San Roque de Grecia, Alajuela y Desamparados de San José.

La mayoría de los operativos se realizan en Guararí, distrito de San Francisco (Heredia), donde la Policía allana viviendas de presuntos integrantes de una organización criminal.

En Los Sauces, también en Guararí, los agentes registraron las casas de un hombre de apellidos Dávila Talavera, alias Satán, y de su sobrino, de apellido Talavera y conocido como Chinchón, señalados como presuntos cabecillas de la estructura.

Detalle de operativos

Las autoridades los vinculan indirectamente con un triple homicidio ocurrido el 11 de junio en Los Sauces de Guararí contra integrantes de su propia organización criminal por parte de rivales.

Las víctimas fueron Yader Dávila Talavera, de 38 años; Joseth Talavera Ortega, de 18, y un menor de 17. Los tres presentaban múltiples heridas de bala en la cabeza y el tórax.

Según la versión preliminar del OIJ, estas personas habrían sido parte del grupo liderado por alias Satán y alias Chinchón y estaban aquel día en la vía pública cuando, al parecer, varios sujetos las interceptaron y les dispararon. Tras el ataque, los agresores huyeron en un vehículo.

Uno de los fallecidos era hermano y sobrino de los principales objetivos policiales en los operativos de este martes.

Detalle de la acción judicial por allanamientos en Guararí de Heredia. (John Durán)

Las investigaciones relacionadas con este grupo criminal iniciaron en mayo de 2024, donde aparentemente se vinculaba a varias personas con la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo en las localidades de Los Sauces y la Cuenca en Guararí de Heredia, indicó Rándall Zúñiga, director del OIJ.

Además, también se dedicaban a extorsionar a personas mediante la modalidad de préstamos gota a gota.

A través de diferentes diligencias policiales, se constató que, presuntamente, estos sospechosos conformaban una organización que estaba creciendo y tomando el control de las ventas de droga en la zona.

A los imputados también se les relaciona con múltiples balaceras y tentativas de homicidio.

Hasta este lunes, el OIJ contabilizaba 541 homicidios en todo el país, 25 de ellos en Heredia.