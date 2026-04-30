Sucesos

OIJ: Alias Zapatero estrangulaba a víctimas con prendas íntimas

OIJ reveló detalles de los cuatro casos atribuidos al sospechoso

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Todas las violaciones y homicidios atribuidos a alias Zapatero, ocurrieron en la comunidad de Cieneguita de Limón, dos cuerpos fueron ubicados en la playa. Fotos con fines de ilustración. (Foto: Ra)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.