Sucesos

Caso Zapatero: ADN permitió identificar a presunto violador y homicida serial en Limón

Hombre fue detenido este miércoles tras casi una década de seguirle la pista.

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Por Christian Montero
Un hombre de apellido Forbis, alias Zapatero, fue detenido como sospechoso de una serie de violaciones y homicidios en Cieneguita de Limón.
Un hombre de apellido Forbis, alias Zapatero, fue detenido como sospechoso de una serie de violaciones y homicidios en Cieneguita de Limón. (Foto: cortesía Ministerio Público/Foto: cortesía Ministerio Público)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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