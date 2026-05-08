Sucesos

OIJ abrió ‘investigación de oficio’ contra futuro ministro de Justicia por incidente con policías en San José

Causa se abrió de oficio según la Policía Judicial.

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Por Christian Montero
Gabriel Aguilar, jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves y ministro de Justicia designado
La noche del domingo 3 de mayo, Gabriel Aguilar, quien es jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves y ministro de Justicia designado, vivió un altercado con agentes de la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública, en el centro de San José, en el sector de la Coca Cola. (La Nación/Cortesía)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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