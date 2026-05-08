OIJ abrió ‘investigación de oficio’ contra futuro ministro de Justicia por incidente con policías en San José

La noche del domingo 3 de mayo, Gabriel Aguilar, quien es jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves y ministro de Justicia designado, vivió un altercado con agentes de la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública, en el centro de San José, en el sector de la Coca Cola.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó que abrió una pesquisa por el incidente que involucró al futuro ministro de Justicia, Gabriel Aguilar Vargas, con un grupo de policías en el centro de San José.

La información fue verificada tras una consulta de La Nación. “La Sección de Anticorrupción tuvo conocimiento de los hechos y aperturó una investigación de oficio y, de acuerdo al artículo 295 del Código Procesal Penal, no se pueden brindar mayores detalles”, respondió ese cuerpo policial.

Los hechos que ahora están bajo investigación de la Policía Judicial, ocurrieron la noche del domingo 3 de mayo, cuando el funcionario fue abordado en un retén entre calles 16 y 20, cerca de las parada de buses de Contrasuli, que viajan a Puriscal, y de la terminal conocida como la Coca Cola.

Ante consulta de este medio, el Ministerio Público ratificó que “desde ayer, el OIJ se encuentra investigando los hechos, a efectos de determinar si existió o no un delito”.

El sindicato de la Policía de Tránsito también se pronunció sobre este caso al pedir explicaciones al ministro de Transportes, Efraím Zeledón, por su presencia en el incidente.

Aguilar reconoció en una entrevista que dio este miércoles al medio Trivisión, que el jerarca se enteró de lo ocurrido y llegó al lugar porque estaba cerca del Museo de los Niños. “Simplemente llegó ahí, vio cómo estaba la situación y dijo: procedan conforme a la ley”, relató.

El secretario general del sindicato de Tránsito, Joselito Ureña, investiga si Zeledón solicitó que las placas le fueran devueltas a Aguilar, algo que según el ministro, no ocurrió.

Aguilar, quien este viernes al mediodía asume la cartera de Justicia, reconoció que por una falta de respeto a un oficial de Tránsito, a quien le pitó por haber frenado de repente, le decomisaron las placas del vehículo de su esposa el domingo anterior.

En caso de que el OIJ determine que existió algún delito atribuible al nuevo jerarca, el caso pasará a la Fiscalía General, que le corresponde liderar las investigaciones contra los miembros de los supremos poderes.